Santa Marta abre sus puertas al ‘Legado de Escalona’ con exposición en la IED Liceo Celedón

Santa Marta

El legado del maestro Rafael Escalona vuelve a cobrar vida en el Liceo Celedón con la exposición “Escalona 100 años: Patrimonio vivo en circulación”, una iniciativa cultural que busca resaltar la historia y el impacto del reconocido compositor en las nuevas generaciones.

La Alcaldía Distrital de Santa Marta, en articulación con la Fundación Rafael Escalona y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, acompañó la apertura oficial de la exposición itinerante “Escalona 100 Años: Patrimonio vivo en circulación” en la IED Liceo Celedón, lugar emblemático donde el maestro Rafael Calixto Escalona vivió su etapa formativa.

La exposición ofrece un recorrido por las múltiples facetas del maestro Escalona como compositor, creador y figura clave de la narrativa cultural del país, permitiendo a estudiantes, docentes y ciudadanía en general conectarse con su vida y obra desde una experiencia cercana y enriquecedora.

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