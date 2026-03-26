Santa Marta abre sus puertas al ‘Legado de Escalona’ con exposición en la IED Liceo Celedón
La muestra en homenaje al maestro Rafael Escalona estará abierta al público de manera gratuita hasta el viernes 27 de marzo, en la biblioteca de la emblemática Institución Educativa Distrital.
Santa Marta
El legado del maestro Rafael Escalona vuelve a cobrar vida en el Liceo Celedón con la exposición “Escalona 100 años: Patrimonio vivo en circulación”, una iniciativa cultural que busca resaltar la historia y el impacto del reconocido compositor en las nuevas generaciones.
La Alcaldía Distrital de Santa Marta, en articulación con la Fundación Rafael Escalona y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, acompañó la apertura oficial de la exposición itinerante “Escalona 100 Años: Patrimonio vivo en circulación” en la IED Liceo Celedón, lugar emblemático donde el maestro Rafael Calixto Escalona vivió su etapa formativa.
La exposición ofrece un recorrido por las múltiples facetas del maestro Escalona como compositor, creador y figura clave de la narrativa cultural del país, permitiendo a estudiantes, docentes y ciudadanía en general conectarse con su vida y obra desde una experiencia cercana y enriquecedora.
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Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...