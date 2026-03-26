¿Qué respondió Carlos Caicedo ante las recientes denuncias de acoso sexual en medios?

Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena y aspirante presidencial, manifestó que el respeto a las féminas es esencial en todas las relaciones. “Yo vengo de una mujer trabajadora. Ella me enseñó lo que son muchas de las cosas de mi vida, especialmente el trabajo comprometido, resiliente, honesto. De ella aprendí tantas cosas como mujer que me permitieron gobernar con equipos mayoritariamente integrados por mujeres”, afirmó.

Además, subrayó que “el sistema judicial debe ser un garante de protección para las mujeres, permitiéndoles presentar sus quejas ante los tribunales y asegurando que se lleven a cabo investigaciones efectivas. De esta manera, se podría evitar la revictimización, ya que, cuando no existen decisiones judiciales sustantivas, las mujeres perciben que sus derechos continúan siendo vulnerados”.

De igual manera, el candidato subrayó la importancia de garantizar que los procesos políticos no sean manipulados, especialmente cuando se trata de asegurar los derechos de las mujeres. “Es fundamental que los procesos políticos estén alejados de la manipulación, para lograr no sólo garantías plenas en materia política y laboral para las mujeres, sino también el respeto a su integridad”, aseguró.

No obstante, aunque el candidato Caicedo se pronunció sobre el tema de las denuncias de acoso en los medios, no abordó directamente las acusaciones en su contra. Cabe recordar que, en ocasiones anteriores, el exgobernador ha sido señalado públicamente por presuntos casos de acoso sexual. Sin embargo, en su declaración no hizo mención de las investigaciones o procesos judiciales relacionados con dichos señalamientos.

¿A qué se deben las denuncias en su contra?

Las acusaciones provienen de varias mujeres que trabajaron con él durante su gestión como gobernador, quienes aseguran que Caicedo hizo insinuaciones sexuales en un contexto laboral, a cambio de posibles ascensos dentro de la administración.

A pesar de las graves denuncias, Caicedo ha calificado anteriormente las acusaciones como “calumnias” y ha dicho que son parte de una estrategia política para desestabilizar su campaña.

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