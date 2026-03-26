“Que el reembolso lo dan en 10 días hábiles”: pasajeros varados en el Dorado por vuelos cancelados

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Bastante alarmados se encuentran a esta hora en el Aeropuerto Internacional El Dorado varios pasajeros del vuelo DM1507, de la aerolínea Arajet, con escala en República Dominaca y destino final, Nueva York.

Según reveló Alejandro Sarmiento en los micrófonos de 6AM W, uno de los afectados, hacia las 10 de la noche del 25 de marzo el vuelo tuvo que haber despegado.

“El avión estaba ubicado en una posición remota del Dorado entonces nos subieron a los buses y estuvimos en ellos hora y media, con mucho calor, la gente se desesperó, niños pequeños, personas de la tercera edad comenzaron a llorar”, contó.

Finalmente, según relató el pasajero, los trasladaron de nuevo a una sala de espera donde los tuvieron hasta aproximadamente las 3 de la mañana, hora en que les confirmaron que el vuelo había sido cancelado.

Luego del anuncio, fueron trasladados al sector de Corferias para ubicarlos en un hotel: “tuvimos que hacer fila en la calle [...] y de un momento a otros nos dijeron que lamentablemente se había llenado el hotel”, añadió.

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Media hora después llegó un transporte que los movió a un hotel cercano donde descansaron un par de horas y luego, los regresaron al aeropuerto.

Aunque esperaban volar, no fue así. Arajet no ha entregado respuestas concretas a los afectados y según comentó Alejandro, les prometieron la devolución del dinero invertido en sus tiquetes pero dentro de 10 días hábiles.

“No nos han dado una solución medianamente funcional, aquí hay gente que tiene que llegar con urgencia al destino final. Estamos esperando, lo que nos dicen es que no hay nada seguro, que están viendo si nos mandan por otra aerolínea”, aseguró.

Caracol Radio se comunicó con el equipo de Arajet pero hasta el momento no se ha recibido ningún pronunciamiento por parte de la aerolínea.