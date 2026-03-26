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26 mar 2026 Actualizado 23:21

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Policía de Cartagena busca prevenir explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes

Las actividades tuvieron lugar en el aeropuerto Rafael Núñez

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Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

En el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, en articulación con el Grupo de Turismo (GUTUR) y la Unidad Básica de Investigación Criminal (UBIC), desarrolló acciones de prevención orientadas a sensibilizar a turistas nacionales y extranjeros sobre la problemática de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA).

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Durante la jornada, se brindó información clave para identificar este delito y se promovió la denuncia oportuna, recordando que la protección de los niños, niñas y adolescentes es un compromiso de todos.

“La prevención es una herramienta fundamental para proteger a nuestros menores y cerrar el paso a este delito”, señaló el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, Comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

También se invitó a la ciudadanía y a los visitantes a denunciar cualquier hecho que vulnere los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, contribuyendo así a entornos más seguros y protectores para todos.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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