Paso restringido en la vía hacia el Alto de La Línea por el volcamiento de una tractomula

Tolima

En la tarde de este jueves 26 de marzo, la movilidad en la vía Cajamarca – Calarcá, en el paso hacia el Alto de La Línea, se ha visto afectada por el volcamiento de una tractomula que transportaba una carga de arroz.

El vehículo sufrió volcamiento lateral de su tráiler, lo que ha impedido la operación normal del principal corredor vial que conduce del centro hacia el occidente del país. El paso de vehículos estuvo restringido durante varias horas y luego se habilitó a un solo carril, mientras las autoridades viales retiran los restos del accidente.

Caracol Radio pudo establecer que el accidente no dejó personas heridas ni pérdidas materiales de consideración. Sin embargo, provocó traumatismo en la movilidad y se han reportado largos trancones o filas de vehículos que se dirigen del Tolima hacia el Quindío.

Se espera que en la misma tarde de este jueves retorne a la normalidad el tránsito vehicular en el paso hacia La Línea. Entretanto, permanece habilitado el paso de vehículos en el sentido del Quindío hacia el Tolima, es decir, de Calarcá hacia Cajamarca.

Las causas del volcamiento de la tractomula todavía son materia de investigación.