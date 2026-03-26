ISA distribuirá a sus accionistas un total del 55% de sus ganancias obtenidas durante el 2025

Medellín

La empresa ISA llevó a cabo la Asamblea General de accionistas en la que se definió el pago de dividendos obtenidos durante el 2026 a los inversionistas. Este pago será de 1,2 billones de pesos, lo que significa una distribución del 50% del total de las ganancias, que fueron de $2,4 billones.

“La compañía anunció que entregó a sus accionistas un retorno total de 55%. Este retorno considera tanto la valorización de la acción, la cual fue de 48%, y los $1.265 por acción pagados en dividendos durante 2025”, dijo en un comunicado.

Durante la asamblea ordinaria también se aprobó la creación de una reserva que tiene como fin el fortalecimiento patrimonial por un valor de 1.2 billones para inversiones ya adquiridas previamente, además de preservar la solidez financiera.

“El pago se hará en dos contados: el 20% en mayo y el 80% restante en diciembre del presente año”.

También se aprobó la conformación de la Junta Directiva para el período estatutario abril 2026-marzo 202.

Los tres nominados por Ecopetrol no independientes son: Ricardo Roa Barragán; David Alfredo Riaño Alarcón; Álvaro Torres Macías y Mónica de Greif Lindo.

Entre los independientes, fue nominada por parte de Ecopetrol Fabiola Leal Castro. Por EPM Juan Emilio Posada Echeverry y por los fondos de pensiones Germán Arce Zapata; Astrid Martínez Ortiz; Juan Pablo Zárate Perdomo.