Incautan 340 mil dosis de cocaína en la vía Ibagué – Cajamarca

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó que la Seccional de Tránsito y Transporte incautó 122 paquetes de cocaína que eran transportados ocultos en caletas dentro de un vehículo en la vía que conecta a la capital del Tolima con el municipio de Cajamarca.

En total se encontraron 136 kilos de cocaína que en las calles se iban a convertir en 340 mil dosis con un valor de $625 millones afirmó el coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana.

“El procedimiento policial se llevó a cabo sobre la vía nacional, a la altura del peaje Bermellón, donde uniformados adelantaban labores de prevención, control y verificación a vehículos que transitaban por este importante corredor vial. En medio de estas acciones, fue requerido un hombre de 34 años que se movilizaba en un vehículo particular”, dijo el coronel, Edgar López.

Caracol Radio conoció que, de acuerdo con las investigaciones iniciales, esta sustancia ilícita al parecer pretendía ser comercializada en las calles de Ibagué afectando la seguridad ciudadana.

“La Policía Nacional logró afectar de manera directa las economías ilícitas de las estructuras delincuenciales dedicadas al narcotráfico, al tiempo que evita la circulación de más de 340 mil dosis de cocaína que pretendían llegar a las calles, parques y entornos escolares de la capital tolimense”, manifestó el oficial.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y posteriormente, luego de las audiencias preliminares, un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento.