Golpe a la criminalidad: Policía desarticula red ‘Los Primos’. Dos mujeres y un hombre capturados

En un nuevo golpe a las estructuras dedicadas al multicrimen en esta región del país, la Policía Nacional, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de tres presuntos delincuentes. De esta manera, uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), en coordinación con el ente acusador, realizaron dos allanamientos a viviendas en el barrio Olaya Herrera.

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Entre los capturados se encuentran dos mujeres conocidas como ‘Mile’, de 21 años, e ‘Isabelita’, de 24. También fue detenido alias ‘Primo Whisky’, quien presuntamente utilizaba una fachada de organizador de eventos y distribuidor de licores adulterados para encubrir sus actividades ilícitas.

Primo Whisky, tiene una orden de captura vigente por los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso con homicidio agravado. El sujeto registra 14 anotaciones judiciales:

Cuatro registros por homicidio agravado años (2017, 2018), una anotación por extorsión (2020), una por porte ilegal de armas de fuego (2018), una anotación por concierto para delinquir (2020), dos anotaciones por concierto para delinquir agravado (2018), dos anotaciones por concierto para delinquir agravado por darse para narcotráfico (2018) y tres anotaciones por favorecimiento de contrabando (2015, 2016).

Las investigaciones permitirán establecer los roles delincuenciales de los detenidos, dado el prontuario de ‘Primo Whisky’, así como las funciones específicas de las dos mujeres privadas de la libertad. Durante este proceso, se realizan verificaciones de hechos de afectación a la vida y extorsión para determinar la vinculación de estos sujetos con el grupo delincuencial ‘Salsas Nueva Generación’."

En los operativos fueron incautadas cincuenta (50) botellas de licor, cuatro (4) botellones de alcohol etílico, cuatro (4) celulares de diferentes gamas, dos (2) motocicletas y dos (2) computadores.

Los elementos incautados, y los indiciados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a espera de las audiencias preliminares que definan su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado más de 1.861 personas por diferentes delitos y se han incautado más de 146 armas de fuego.

“Estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras multicrimen que no solo se disputan el tráfico local de armas de fuego, sino que además son generadoras de hechos violentos y homicidios en diferentes sectores de la ciudad. Por eso nuestro llamado a los cartageneros es a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”, sostuvo.