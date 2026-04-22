Cardique anuncia acciones legales tras rechazar señalamientos públicos de uno de sus funcionarios

Ante la reciente difusión de un material audiovisual en plataformas digitales por parte del servidor público vinculado a nuestra institución, Germán Puello Julio, esta Dirección, en ejercicio de sus facultades legales y en aras de preservar la confianza ciudadana, puntualiza:

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1. CARDIQUE, como autoridad ambiental y entidad del Estado, rige sus actuaciones bajo los principios de transparencia y legalidad. Lamentamos profundamente la instrumentalización de las redes sociales para ventilar asuntos que, por su naturaleza, corresponden exclusivamente al ámbito judicial y administrativo. La entidad no permitirá que narrativas subjetivas pretendan deslegitimar el rigor técnico de nuestra gestión.

2. Es deber institucional aclarar que el documento exhibido por el funcionario corresponde a un trámite de carácter preventivo y transitorio. De acuerdo con el protocolo de la Fiscalía General de la Nación, la emisión de una medida de protección es una actuación automática ante la interposición de cualquier noticia criminal, y en ningún caso constituye prueba de responsabilidad, culpabilidad o veracidad de los hechos denunciados. Desconocemos a la fecha actuación alguna por parte de la Fiscalía, por lo que atribuir a este formato el valor de una condena contra las directivas es una interpretación errónea que induce a la desinformación, máxime si esta entidad desconoce restricciones o requerimientos realizados a través de dicho documento.

3. Esta Corporación ratifica su compromiso con el bienestar de sus colaboradores. Respecto a las presuntas quejas por acoso laboral mencionadas, CARDIQUE reitera que existen canales institucionales como el Comité de Convivencia Laboral y organismos de control como la Procuraduría General de la Nación que se han encargado de atender y dirimir estos conflictos, en el marco de los procedimientos establecidos en nuestra legislación colombiana. La entidad ha actuado y seguirá actuando con total observancia de las garantías legales, instando a que estas diferencias se resuelvan en los estrados correspondientes y no mediante el escarnio público.

4. El uso de la imagen corporativa, fotografías de directivos y la mención de la entidad para fines de ataque reputacional personal constituye una extralimitación de las libertades individuales que afecta el buen nombre de CARDIQUE. Como servidores públicos, nos asiste un deber de decoro y respeto por la investidura que representamos, obligación que será evaluada por las instancias disciplinarias competentes.

5. En defensa del patrimonio moral de la institución y de sus funcionarios, CARDIQUE ha dado instrucciones a su equipo jurídico para iniciar las acciones legales, penales y disciplinarias pertinentes. No permitiremos que la calumnia y la injuria se conviertan en mecanismos de presión para alterar el normal funcionamiento de la autoridad ambiental.

CARDIQUE continuará enfocada en su misión de proteger y administrar los recursos naturales en su jurisdicción, con la convicción de que la verdad y la justicia prevalecerán sobre cualquier intento de desestabilización mediática.