Hasta mayo se extenderán los trabajos de Acuacar en la TR 54 en el Nuevo Bosque

Aguas de Cartagena avanza en la ejecución de obras civiles para el desvío de la tubería de conducción de agua cruda que conecta la estación de bombeo Albornoz con la planta de tratamiento El Bosque, con el objetivo de fortalecer el sistema de acueducto de la ciudad.

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El proyecto contempla la reubicación de un tramo de tubería ubicado en la transversal 54 con diagonal 29E, en el barrio Nuevo Bosque, con el fin de optimizar las labores de mantenimiento, reducir los tiempos de intervención y mejorar la eficiencia operativa de la compañía.

Las obras incluyen la instalación de 219 metros de tubería en hierro dúctil de 1.000 mm de diámetro, proceso que actualmente se encuentra en ejecución, así como los empalmes con la red existente.

En su fase final, prevista para el mes de mayo, se llevarán a cabo trabajos de empalme, soldadura, izajes, instalación de accesorios y demás actividades complementarias necesarias para la integración de la línea de conducción del agua cruda.

Esta iniciativa hace parte del plan de inversiones 2026–2027 de la compañía, orientado a estabilizar el sistema operativo y garantizar la continuidad del servicio, generando mejoras graduales en la prestación del servicio a los usuarios, afirmó John Montoya, gerente general de Aguas de Cartagena.