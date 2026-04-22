Luis Daniel Zambrano y el legado de una franquicia que transformó Fortnite

Hay carreras que se construyen título a título, con la paciencia de quien sabe que el oficio se domina solo a través de la práctica constante. La de Luis Daniel Zambrano, diseñador venezolano de videojuegos y cofundador de Teravision Games, es exactamente ese tipo de carrera: veinte años, más de ochenta juegos dirigidos, y un hilo conductor que jamás ha cambiado — hacer que el jugador disfrute de verdad, que tenga una experiencia que vaya más allá de jugar.

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Hoy, ese hilo conductor ha alcanzado su expresión más amplia. El 15 de enero, Teravision Games lanzó el mayor juego oficial de Dungeons & Dragons publicado en Fortnite, en colaboración con Wizards of the Coast, la compañía de Hasbro propietaria de la franquicia. Zambrano, Game Director del proyecto, reconoce sin tapujos la dimensión personal del momento: fue el juego de rol de mesa D&D, aprendido en los recreos de su infancia en Caracas, uno de los catalizadores que lo llevaron a dedicar su vida a diseñar aventuras para que otros las jugasen. Cuarenta años después, dirige el juego oficial de esa misma franquicia dentro de la plataforma más visitada del videojuego contemporáneo.

La historia comienza en 1983, en Caracas, Venezuela. Zambrano creció fascinado desde pequeño por la lógica que habita detrás de cada pantalla. Esa fascinación lo llevó a estudiar Ingeniería en Computación en la Universidad Simón Bolívar, donde eligió deliberadamente la especialización en Computer Graphics con la clara intención de trabajar en videojuegos, y más tarde a complementar su formación técnica con estudios en Comunicación Visual y Diseño Gráfico en PROdiseño. Esta combinación — programador y diseñador a la vez — le daría años después una ventaja diferencial difícil de replicar: la de un director que habla con fluidez el idioma de todos los perfiles de su equipo.

En 2006, Zambrano y Enrique Fuentes cofundaron Teravision Games en Caracas, convirtiéndola en el primer estudio profesional de videojuegos de Venezuela. Cuatro años después, el estudio cruzó fronteras: en 2010, la Corporación Teravision Colombia se instaló en Bogotá, donde bajo el liderazgo creativo de Zambrano creció hasta convertirse en uno de los estudios de desarrollo más importantes del país y de toda América Latina. A lo largo de la primera década de existencia del estudio, Zambrano dirigió más de ochenta juegos para clientes como Disney, Nickelodeon, Atari, Namco, ESPN y National Geographic, utilizando propiedades intelectuales icónicas como Las Tortugas Ninja, Dora la Exploradora y CareBears. Propiedades que no solo exigían excelencia técnica, sino una comprensión profunda del universo que cada una representaba y del público que esperaba verla bien tratada.

Ese recorrido no solo forjó su habilidad como diseñador. También consolidó su reputación como referente de la industria, algo que encontró expresión formal en 2014, cuando el gobierno colombiano lo convocó como jurado en la Convocatoria #671 “Cambio de Juego” del Ministerio de Ciencias de Colombia, una iniciativa para evaluar propuestas innovadoras en el campo de los videojuegos. Ser designado evaluador en ese proceso implicaba un reconocimiento explícito de su criterio por parte de las instituciones públicas del país.

A lo largo de los años, Zambrano ha tomado el micrófono en escenarios de muy distinta escala. Ha participado como ponente y panelista en Colombia 4.0 — la conferencia tecnológica más importante del país —, en la conferencia EGX de Londres junto a directores de algunos de los juegos de horror más reconocidos del sector, en el DevHour de México, y ante la comunidad académica de universidades como la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Central de Venezuela. Pero quizás su aportación más duradera al campo se materializó en 2020, cuando creó y publicó en Domestika el curso “Producción de Videojuegos con Métodos UX”, el primero de su tipo en aplicar sistemáticamente los principios de experiencia de usuario al proceso de producción de videojuegos. El curso, que ha llegado a miles de estudiantes de habla hispana, mantiene una calificación de satisfacción del 99% y es hoy un recurso formativo de referencia en el campo.

En 2021, Epic Games reconoció la calidad de su trabajo con un Epic MegaGrant otorgado al título “Captain ToonHead Vs The Punks from Outer Space”, videojuego de realidad virtual dirigido por Zambrano y primer juego producido en Colombia en ser publicado en la tienda de Meta Quest. El Epic MegaGrant es la distinción que Epic Games — propietaria de Unreal Engine, el motor de desarrollo de videojuegos más potente y extendido del mundo — otorga a proyectos que representan una innovación sobresaliente dentro de su ecosistema. Solo una fracción de los estudios del planeta ha recibido esta distinción internacional.

Pero fue a partir de 2024 cuando el nombre de Zambrano comenzó a resonar con una fuerza nueva en el plano global. La apuesta de Teravision Games por UEFN — la plataforma que Epic Games lanzó en 2023 para que desarrolladores externos creasen y publicasen sus propios juegos dentro del universo de Fortnite — se convirtió en una de las decisiones más transformadoras de la historia del estudio. Havoc Hotel, la franquicia diseñada por Zambrano como Game Director, demostró que veinte años de oficio podían redefinir una plataforma nueva: Havoc Hotel 2 estableció el género roguelike dentro de Fortnite, acumuló miles de millones de minutos de juego y millones de jugadores activos, y llevó a Teravision Games al puesto de Top 30 entre más de cuatro mil creadores activos en el ecosistema. En diciembre de 2024, Havoc Hotel 2 recibió una nominación en los The Game Awards — la ceremonia más importante de los videojuegos, con más de 170 millones de espectadores en 2025, cifra que duplica con creces la del Oscar cinematográfico — a Mejor Isla de Fortnite. La primera nominación en esa ceremonia en la historia de un estudio colombiano. En diciembre de 2025, Raptor Heist, el más reciente capítulo de la franquicia, repitió la hazaña con una nueva nominación en la misma categoría: dos nominaciones consecutivas en el reconocimiento más prestigioso de la industria global para una franquicia diseñada desde cero por un equipo latinoamericano.

A ese reconocimiento se sumó un hito inédito. En noviembre de 2025, la franquicia Havoc Hotel fue incluida en el evento global Fortnite Zero Hour, la experiencia de clausura de temporada que Epic Games presentó ante más de diez millones de jugadores simultáneos, junto a franquicias de la escala de Star Wars, Marvel, The Simpsons y Kill Bill. No es una distinción que Epic Games conceda por convención; es la señal más clara de que la compañía considera a Havoc Hotel contenido propio del universo central de la plataforma.

En junio de 2025, Zambrano subió al escenario de UnrealFest Orlando — la conferencia anual de Epic Games para su comunidad global de desarrolladores — para presentar “TeraCreators: How UEFN Saved Our GameDev Studio”. La charla, que narra con honestidad los retos y el proceso detrás de la franquicia Havoc Hotel, fue posteriormente difundida en el launcher de UEFN — donde todos los desarrolladores de la plataforma en el mundo la visualizan al abrir la herramienta —, en los newsletters de Global Game Jam, y en los canales oficiales de Epic Games. Una charla de un diseñador venezolano radicado en Colombia, convertida en referencia obligada para toda la comunidad global de creadores de UEFN.

El presente de Zambrano es, en todos los sentidos, el de alguien que ha llegado al centro del ecosistema. Un diseñador formado en las aulas de Caracas que, a través de veinte años de trabajo ininterrumpido, ha logrado que Epic Games, el Global Game Jam y miles de desarrolladores de todo el mundo lo señalen, con claridad y sin ambigüedades, como un ejemplo del camino posible en una industria que cada día crece de manera exponencial.