Gobernación de Bolívar inicia plan de pavimentación para transformar la movilidad en Turbaco

Bajo el liderazgo del gobernador Yamil Arana Padauí, el municipio de Turbaco comienza a vivir una transformación significativa en su infraestructura urbana, con el inicio de nuevas obras que fortalecerán la movilidad y el bienestar de sus habitantes.

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Gracias al trabajo articulado entre la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Turbaco, arrancó la pavimentación de la vía que conecta los barrios Rosario y La Cruz con la salida hacia Turbana, un corredor estratégico que por años representó dificultades para la movilidad de la comunidad.

El gobernador Yamil Arana Padauí destacó que esta obra refleja el compromiso de su administración con el desarrollo integral de los municipios y el cierre de brechas históricas en materia de infraestructura.

“Estamos trabajando con determinación para mejorar la vida de la gente. Estas vías no solo conectan sectores, también conectan oportunidades, desarrollo y bienestar para las familias de Turbaco”, afirmó el mandatario.

El gobernador explicó que, aunque el proceso requirió tiempo adicional, fue fundamental estructurar estudios técnicos rigurosos que garantizaran una obra de calidad y duradera. Esta intervención hace parte de un ambicioso plan que contempla más de seis kilómetros de pavimentación con alcantarillado, con una inversión cercana a los 31 mil millones de pesos, consolidando una apuesta decidida por la modernización vial del municipio.

Por su parte, la alcaldesa Claudia Espinosa Puello resaltó el impacto del trabajo conjunto con el Gobierno departamental y el respaldo permanente del gobernador para atender necesidades prioritarias del municipio.

“Hoy contamos con un aliado que cree en Turbaco. Este es el resultado de unir esfuerzos para responder a necesidades que por años esperaron una solución”, señaló.

La obra contempla pavimento en concreto, construcción de andenes, bordillos, cunetas, drenaje pluvial y señalización, elementos que fortalecerán la movilidad y brindarán mayor seguridad a peatones y conductores.

Más obras para el desarrollo

El liderazgo del gobernador Yamil Arana Padauí también impulsa otras iniciativas estratégicas en Turbaco, como el fortalecimiento del sistema de aguas pluviales y residuales, la construcción del Colegio Docente y la proyección de una universidad pública que ampliará las oportunidades educativas para los jóvenes del municipio.

La voz de la comunidad

Para los habitantes, el inicio de estas obras representa el cumplimiento de una promesa largamente esperada y un paso firme hacia el progreso.

Carlos Urueta calificó el proyecto como un avance significativo para el sector, destacando la expectativa de que se ejecute con altos estándares de calidad.

De igual forma, Carlos Julio Flores Martínez, residente de la calle del Rosario, recordó las dificultades históricas que presentaba la vía, insistiendo en la importancia de que la obra incluya medidas de seguridad vial que protejan a la comunidad.

En el mismo sentido, Álvaro Jesús Alcalá Anaya aseguró que esta intervención responde a una necesidad que por décadas fue prioritaria para los habitantes del sector, marcando un antes y un después en la movilidad del municipio.

Hoy, Turbaco avanza hacia un nuevo escenario de desarrollo, con obras que fortalecen la conectividad, dignifican los espacios urbanos y reflejan el compromiso del gobernador Yamil Arana Padauí con el bienestar y el progreso de las comunidades bolivarenses.