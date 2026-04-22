Durante ‘Plan Antiextorsión’, caen cuatro presuntos delincuentes en el barrio El Bosque

En desarrollo de acciones focalizadas y contundentes contra la extorsión, la Policía Nacional de Colombia en Cartagena desplegó un operativo que dejó como resultado la captura de cuatro personas, quienes presuntamente extorsionaban a comerciantes a cambio de no atentar contra su integridad ni la de sus trabajadores.

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Gracias a los operativos desplegados por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de la Policía Nacional de Colombia, en un operativo controlado antiextorsión, fueron capturados alias “Tazmania”, de 39 años, natural de Cartagena; alias “Yanke”, de 24 años, natural de Cartagena; alias “Zorri”, de 18 años, natural de Cartagena; y alias “Diablito”, de 25 años, natural de Valledupar (Cesar), quienes al parecer realizaban exigencias económicas y cobros extorsivos, afectando al gremio del comercio en los barrios Altos de San Isidro, Crisanto Luque, El Prado y El Bosque.

Los capturados distribuían panfletos extorsivos en los que señalaban a sus víctimas, incluyendo fotografías de sus locales y residencias, identificándose como integrantes de un grupo multicrimen. A través de estos mensajes intimidatorios habrían exigido sumas de 1 a 10 millones de pesos, a cambio de no atentar contra la integridad de comerciantes y sus trabajadores.

Durante el operativo fueron incautados ocho panfletos, dos motocicletas, tres celulares y dos millones de pesos en efectivo producto de la extorsión.

Los capturados y los elementos incautados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía general de la Nación por el delito de extorsión, a la espera de las audiencias que definan su situación judicial.

Denunciar es la mejor vía contra la extorsión:

Tenga en cuenta que si usted es amenazado de manera directa o por terceras personas para cumplir con el pago de exigencias económicas: ¡NO PAGUE, DENUNCIE! No acceda a las peticiones sin una asesoría, el pago de extorsión fortalece la cadena criminal de los delincuentes.

“En Cartagena, en lo corrido del año, se han capturado 22 personas inmersas en este delito, por eso reiteramos nuestro llamado a denunciar a través de la línea gratuita 165, donde siempre encontrará un funcionario las 24 horas que atenderá su requerimiento y le brindará la información oportuna y lo ayudará a no caer en estas redes criminales”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La Policía Nacional de Colombia intensifica su servicio volcado a las calles, más cercano al ciudadano, solicitando la colaboración de la comunidad, ante cualquier hecho de personas sospechosas, denunciando a la línea de emergencia 123, Línea del Oyente Cooperante de la Emisora Radio Policía Nacional 311-4072363, bajo absoluta reserva y confidencialidad.