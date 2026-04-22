Policía refuerza estrategia contra la extorsión en la plaza de mercado de Magangué

Entre el bullicio de vendedores, compradores y el movimiento propio de la plaza de mercado de Baracoa, en Magangué, la Policía Nacional irrumpió con un mensaje claro: no más silencio frente a la extorsión.

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En una jornada integral liderada por el GAULA, uniformados llegaron hasta este importante punto comercial para sensibilizar a comerciantes y empresarios sobre cómo identificar y denunciar este delito que afecta la tranquilidad y la economía local.

Durante la actividad, se invitó a la comunidad a hacer uso de la línea 165, habilitada para atender casos de extorsión, y a no ceder ante las presiones de los delincuentes.

“Invitamos a todos los ciudadanos a confiar en su Policía Nacional, a denunciar cualquier caso de extorsión a la línea 165. No están solos, estamos para protegerlos y actuar de manera contundente contra estos delincuentes”, aseguró el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante Departamento Policía Bolívar.

La campaña “Yo no pago, yo denuncio” busca empoderar a la ciudadanía y romper el miedo que muchas veces impide actuar frente a este fenómeno criminal.

Muchos comerciantes destacaron la presencia del GAULA en la zona, señalando que estas actividades les brindan mayor confianza para enfrentar este tipo de situaciones. Además, valoraron la orientación recibida para reconocer las modalidades de extorsión y actuar de manera oportuna.

“Estas charlas son muy importantes porque a veces uno no sabe cómo actuar. Hoy entendimos que denunciar es la mejor opción y que no estamos solos”, expresó Ramón Giraldo, comerciante del sector.

Con la Policía de su lado, el mensaje es contundente: denunciar es la mejor herramienta para combatir la extorsión.