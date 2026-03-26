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El Pulso del Fútbol, 26 de marzo de 2026

El Pulso del Fútbol está en la previa del partido amistoso entre Colombia y Croacia.

AME5036. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 10/06/2025.- James Rodríguez (i), Luis Díaz (c) y Richard Ríos de Colombia celebran un gol este martes, durante un partido por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 entre las selecciones de Argentina y Colombia en el estadio Monumental en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

AME5036. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 10/06/2025.- James Rodríguez (i), Luis Díaz (c) y Richard Ríos de Colombia celebran un gol este martes, durante un partido por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 entre las selecciones de Argentina y Colombia en el estadio Monumental en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni / Juan Ignacio Roncoroni (EFE)

AME5036. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 10/06/2025.- James Rodríguez (i), Luis Díaz (c) y Richard Ríos de Colombia celebran un gol este martes, durante un partido por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 entre las selecciones de Argentina y Colombia en el estadio Monumental en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
¿Hasta dónde llegará Colombia en el Mundial: final, semifinal, cuartos, octavos? El Pulso del Fútbol, 26 de marzo de 2026

¿Hasta dónde llegará Colombia en el Mundial: final, semifinal, cuartos, octavos? El Pulso del Fútbol, 26 de marzo de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la Selección de Croacia, rival de Colombia en el partido amistoso de hoy. César dijo: “La experiencia histórica de Croacia siempre ha sido mayor a la de Colombia. Ellos tienen un aire de superioridad, pues en el mundial de 1998, quedaron terceros en su debut”. Sobre el tema Steven agregó: “Pero no es la misma generación que quedó segunda y tercera en los últimos mundiales. Hice el top 10 de los mejores jugadores de Croacia y para mí el mejor es Luka Modric”.

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