El nuevo pacto que intenta mejorar el servicio de transporte público en Bucaramanga

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Bucaramanga

Autoridades del área metropolitana de Bucaramanga y directivos de empresas del transporte público colectivo, TPC firmarán una “declaración de movilidad” cuya intención es ofrecer servicios más eficientes a los usuarios del antiguo Metrolínea.

Diversos actores coordinados por la gerencia del Sistema Integrado de Transportes, Sitme y el Área Metropolitana de Bucaramanga trabajaron en el diseño del esquema durante varios meses.

¿Qué ocurrirá?

Las principales empresas del transporte público, las que operaron las rutas de buses urbanos durante mucho tiempo en los 4 municipios del área, harán parte del nuevo sistema. D

De acuerdo con fuentes consultadas por Caracol Radio, compañías como Unitransa, Transcolombia y Cotrander volverán a encargarse de las rutas alimentadoras desde los diferentes barrios hasta el corredor principal.

Otra de las empresas, Transpiedecuesta ya obtuvo la autorización para prestar el servicio de transporte con 11 buses acondicionados a través del carril exclusivo entre el sur del área metropolitana y el puente de Provenza.

En una entrevista reciente, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla informaba que bajo el nuevo esquema los pasajeros podían ir desde Piedecuesta hasta el Café Madrid pagando solo $3.000. “Será un esquema de operación transitorio”, aseguró. El mandatario dijo que habrá unos 1.100 buses al servicio de la comunidad.

Lois buses del TPC cumplirán labores de integración, complementariedad y de vinculación de flota. Otra de las novedades es que habrá una aplicación digital para que los usuarios tengan información sobre rutas y otros detalles en el celular. Incluso, se podrían hacer pagos y recargas a través de pasarelas digitales como PSE y Wompi.