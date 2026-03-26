El drama de contratistas del DNP y otras entidades: no les pagan desde noviembre

Los contratistas del Departamento Nacional de Planeación (DNP) atraviesan enormes dificultades por cuenta de la falta de pago. En un país en el que el simple hecho de ser contratista ya es todo un viacrucis, la situación se complica cuando pasan los meses y los honorarios no llegan.

6AM W ha conocido testimonios de trabajadores de esa entidad técnica, conocida como el centro de pensamiento del país y que se encarga de coordinar y planificar las políticas públicas y la priorización de los recursos de inversión. Los trabajadores aseguran que no les pagan desde noviembre, llevándolos a una crisis económica grave en sus hogares.

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“Para decenas de contratistas de la entidad la situación es delicada. Los pagos registran atrasos de hasta tres meses. El malestar es notorio en diferentes oficinas del DNP; a esto se suma que la información sobre los pagos no es clara ni oportuna”, dijo uno de los afectados.

Según otro testimonio, las explicaciones no dan esperanza frente a una solución. “Un día nos dicen que en Hacienda no han habilitado el PAC y otros días dicen que sí, que ya, que esta semana pagan, y no pasada nada. Estamos ya muy angustiados”, señaló.

La respuesta de la entidad

Fuentes dentro del DNP aseguran que esta situación se originó por la dinámica del flujo de caja del Ministerio de Hacienda.

Es decir, que piden dinero pero no les dan lo suficiente.

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Oficialmente, la entidad afirmó que esta semana y la próxima estarán pagándoles a más personas y normalizando la situación.

Hay que recordar que al cierre de la vigencia fiscal 2025 el comportamiento de la ejecución presupuestal de DNP, así como en otras las entidades del Estado, se vio afectada por la asignación del Plan Anual Mensualizado de Caja – PAC debido a que la caja o los ingresos de la nación no cumplieron las metas establecidas.

Esta situación influyó que se tuviese que reclasificar dentro de su rezago presupuestal obligaciones que al cierre de la vigencia se habían recibido a satisfacción.

Esta emisora conoció que para el caso del DNP, este constituyó reservas presupuestales por la suma de $349.405 millones de los cuales $326.440 millones fueron obligaciones que no se registraron por no contar con el Plan Anual Mensualizado de Caja – PAC asignado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el mes de diciembre.

Por tanto, a las personas no les pudieron pagar en 2025.