La senadora Angélica Lozado denunció retraso en el pago a más de seis mil contratistas del Gobierno

Denuncian que entidades del Gobierno no han pagado a más de 2.000 contratistas desde diciembre

La senadora Angélica Lozano denunció que más de seis mil contratistas del Gobierno Nacional no han recibido el pago de sus honorarios desde hace dos meses, pese a haber cumplido con sus obligaciones laborales y aportes a seguridad social.

Según la congresista, las principales entidades señaladas son el Ministerio del Interior y el Departamento Nacional de Planeación. “Trabajaron. Cumplieron. Pagaron su seguridad social por adelantado. No hay derecho que hoy les digan que esperen, que no hay plata, cuando fue su trabajo”, expresó Lozano.

Una de las afectadas aseguró que, hasta ahora, no les han dado una respuesta clara sobre cuándo se hará efectivo el pago. “Supuestamente dijeron que si el pago no era en enero o febrero, pero tampoco ha sucedido. Averigüé y me comentaron que en marzo y no sé si nos vayan a pagar en marzo”, relató.

La senadora advirtió que esta situación vulnera los derechos de los trabajadores contratistas y afirmó que el caso podría catalogarse como “esclavismo moderno”, al considerar que prestaron sus servicios sin recibir la remuneración correspondiente.