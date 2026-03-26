Ejército atribuye al ELN atentado contra tropas en el anillo vial occidental de Cúcuta

Norte de Santander.

El Ejército Nacional atribuyó al ELN el atentado con explosivos ocurrido la noche del miércoles en el anillo vial occidental de Cúcuta, en el que tropas del Batallón de Artillería N.° 30 Batalla de Cúcuta fueron atacadas mientras se movilizaban hacia la ciudad.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Trigésima Brigada, la acción fue “presuntamente perpetrada por integrantes del Frente de Guerra Urbano del ELN”, en lo que calificaron como una retaliación frente a la ofensiva sostenida por las tropas en esta zona del país.

El ataque se registró hacia las 11:40 p. m., cuando los uniformados se desplazaban desde Sardinata.

Aunque no hubo heridos de gravedad, cinco soldados, incluido el conductor del vehículo, resultaron afectados por la onda explosiva.

“Presentan afectaciones por aturdimiento debido a la onda explosiva. De manera inmediata fueron trasladados a un centro médico para su valoración, donde se reportan estables”, indicó la unidad militar.

El Ejército rechazó el hecho y lo calificó como una acción que vulnera las normas del conflicto.

“Este acto terrorista constituye una violación a los derechos humanos y una infracción al derecho internacional humanitario”, señaló la Trigésima Brigada.

Tras la explosión, las tropas activaron los protocolos de seguridad y aseguraron el área para evitar nuevas afectaciones, mientras avanzan las labores de verificación e investigación.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para suministrar información que permita prevenir este tipo de hechos.

“Se invita a la comunidad a informar cualquier situación sospechosa a través de las líneas 107 y 147”, puntualizó el Ejército.