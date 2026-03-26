Disparos y panfletos con amenazas en la cárcel La 40 de Pereira; activan Consejo de Seguridad

Pereira

La noche de este miércoles sacudió a la capital risaraldense, desconocidos dispararon contra las instalaciones de la cárcel de Varones La 40 de Pereira y dejaron varios panfletos amenazantes que anuncian un Plan Pistola contra el director del centro penitenciario, dragoneantes y reclusos del patio quinto. El ataque ocurrió a las 8:30 de la noche, específicamente en la puerta de la Oficina de Atención al Ciudadano del Inpec.

Como respuesta inmediata, las autoridades activaron un Consejo de Seguridad extraordinario para analizar la situación y definir las medidas de protección para el personal del centro carcelario y los internos que aparecen en las amenazas.

Este hecho lo confirmó el teniente coronel, Diego Rodriguez, subcomandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

“Tras lo ocurrido, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía General de la Nación asumieron los actos urgentes con el fin de esclarecer los móviles de este hecho que es investigado bajo los delitos de amenaza contra servidor público y disparos contra instalaciones oficiales. En un trabajo articulado se adelantan las respectivas labores e investigativas para identificar y capturar a los responsables."

Los panfletos encontrados amenazan al director del establecimiento, a varios dragoneantes identificados y a privados de la libertad recluidos en el patio quinto. La modalidad es la misma que han usado estructuras del crimen organizado en otros puntos del país para presionar al sistema penitenciario.

Un patrón que se repite en todo el país

Lo ocurrido en Pereira no es un hecho aislado, Colombia atraviesa una de las épocas más violentas para los funcionarios del Inpec. Desde 2022, han sido asesinados 35 integrantes del Inpec, y más de la mitad de esos casos ocurrieron entre 2024 y 2025.

En lo corrido de 2026, el Inpec ya reporta tres amenazas de muerte contra sus funcionarios, y un acumulado de más de 1.135 registros de amenazas en los últimos tres años. El caso más reciente, antes de lo ocurrido en Pereira, se presentó en Neiva, donde el subdirector de la cárcel recibió varios impactos de bala en un ataque sicarial, y el hijo de 11 años del director fue asesinado.

El director nacional del Inpec ha señalado que los grupos criminales reaccionan a las medidas de control institucional con plan pistola y ataques que afectan la vida e integridad de los trabajadores penitenciarios. Muchos de ellos hoy viven con miedo, sin poder llevar una vida normal fuera de su turno.

Las autoridades en Pereira están investigando la identidad de los autores de los disparos, además del origen de los panfletos. La investigación está en curso y se espera que el Consejo de Seguridad extraordinario defina medidas concretas de protección para quienes trabajan en La 40.