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Denuncian que la Cámara engavetó proyecto que protege a denunciantes de corrupción: ¿qué responden?

Distintos sectores del país denunciaron que se estaría engavetando un proyecto de ley del Ministerio de Justicia que busca proteger a los denunciantes de actos de corrupción y que fue radicado el pasado 20 de noviembre de 2025.

En los micrófonos de 6AM W, el director del Instituto Anticorrupción, Iván Unigarro, dijo que está preocupado porque este es uno de los compromisos de la lucha contra la corrupción y no ha tenido su primer debate.

“Se hacen discursos, se hacen manifestaciones, pero ahora que tenemos que ponernos a trabajar en serio en definir mecanismos y herramientas para luchar contra la corrupción, y que el Congreso tiene esta oportunidad de proteger a los denunciantes, vemos que el proyecto está sin discutir”, advirtió.

Y agregó que si el proyecto de ley no se aprueba en esta legislatura, terminará archivado como en anteriores ocasiones.

“Ha sido una práctica reiterada en el Congreso, por desgracia, de archivar el proyecto para proteger a los denunciantes de actos de corrupción”, sostuvo.

¿Qué responde el presidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes?

El presidente de la Comisión Primera de la Cámara, Gabriel Becerra, respondió que la falta de debate no responde a un interés por engavetar el proyecto de ley.

Incluso, señaló que el proyecto está anunciado para agendarlo en las próximas semanas.

“Por trámite legislativo yo no puedo agendar, si entra el de la ley estatutaria de la jurisdicción indígena, un proyecto de ley ordinaria. No hay ningún inconveniente de mi parte, creo que como se ha advertido este es un proyecto muy importante que anteriormente se hundió, no en la Cámara sino en el Senado, y esperamos que se pueda discutir, ojalá, a pesar de que ha sido presentado en el último periodo y nos quedan pocas semanas“, explicó.

Pese al escenario, el congresista defendió la gestión de la cédula legislativa que preside y dijo que es la única que ha sesionado, juiciosamente, los dos días de cada semana, desde el 16 de marzo.

Respuesta del Instituto Anticorrupción ante la explicación de Gabriel Becerra

A pesar de la explicación, Unigarro afirmó que no queda tranquilo y más aún cuando la próxima es Semana Santa.

“¿Vamos a sesionar el martes y el miércoles de la próxima semana? Yo asumo que este es el compromiso para dar la discusión del proyecto", cuestionó.

Sin embargo, Becerra aclaró que la Comisión Primera no sesionará durante la Semana Santa.

“Es parte de los acuerdos que existen desde la Mesa Directiva. Lo que quiero reiterar es que el proyecto está anunciado, lo vamos a agendar, pero tengo que agendarlo conforme a las normas del proceso legislativo”, concluyó.

Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

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