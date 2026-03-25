Linda Caicedo marcó dos golazos en el Real Madrid vs Barcelona por los cuartos de Champions femenina

Linda Caicedo se reportó con dos golazos al Barcelona en el Clásico español de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. La delantera vallecaucana completó 11 anotaciones en lo corrido de la temporada.

Como ya es costumbre en la categoría femenina, el equipo culé se impuso con superioridad a su rival con un contundente 2-6, a pesar de haber disputado el encuentro en condición de visitante, en el estadio Alfredo Di Stéfano.

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A los 30 minutos, Linda dijo presente en el marcador, en una acción en la que se marchó en solitario con velocidad, encarando a la portera Catalina Coll, para dejarla en el camino y definir de pierna zurda con el arco a su disposición. En ese momento, su tanto significó el 1-2 parcial.

Más adelante, llegó la pintura de la noche. Caicedo recibió por izquierda y comandó una contra con el balón pegado al pie, mientras su marcadora la aguantaba. En el borde del área, la atacante recortó hacia adentro y con un soberbio derechazo clavó el balón en el ángulo. Este tanto, significó el 2-5 transitorio:

Con lo anterior, Linda Caicedo llegó a 11 anotaciones en lo que va de la presente temporada y el quinto que marca en Liga de Campeones, contando su anotación en la fase previa del certamen.

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Entretanto, Barcelona se llevó la victoria con un contundente 2-6 en Madrid, gracias a las demás anotaciones de Ewa Pajor (6′, 57′), de Esmee Brugts (13′), de Irene Paredes (32′), Vicky López (64’) y Alexia Putella (89′). El juego de vuelta se llevará a cabo el jueves 2 de abril.

Como si fuera poco, el próximo domingo 29 de marzo se disputará un clásico más entre Real Madrid y Barcelona en el estadio Alfredo Di Stéfano, este sí por la fecha 24 de la Liga F.