Canal Regional TRO estrena nueva programación

Norte de Santander

Las directivas del Canal Regional TRO presentaron en las últimas horas la nueva parrilla de programación que tendrá para el año 2026.

Su gerente Carolina Joya dijo a Caracol Radio que “ha sido un esfuerzo muy grande, es una propuesta que el canal le hace a los dos Santanderes y al país, reafirmando el fortalecimiento que es lo más importante de un canal público, la identidad regional”.

“Le estamos apostando a contenidos culturales, educativos, de entretenimiento diseñados para responder a las audiencias y así responder a todo el sector audiovisual” dijo la funcionaria.

Explicó que “este año, el fortalecimiento de los contenidos será una prioridad, consolidamos una programación diversa, innovadora. Este es el primer canal público regional que hace una producción 100% con IA, es un contenido infantil”.

“También en el marco del festival de cine en Cartagena que hace una producción vertical, es una apuesta a la vanguardia de la tecnología, sin perder la esencia de lo nuestro que es la tradición en la televisión pública” dijo.

Y agregó “vamos a tener contenidos educativos, de ficción, no ficción, crónicas, documentales, una oferta de verdad bastante amplia para toda la audiencia del canal TRO”.

Finalmente destacó el apoyo del Ministerio TIC que ha contribuido al desarrollo de los canales regionales, y es así como el Canal TRO logro más de 60 producciones, que dejaron ver 40 casas productoras, y mostrar el talento de la industria de los dos santanderes.