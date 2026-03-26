Cabecilla de las disidencias de Iván Mordisco tiene amenazado al alcalde de Rioblanco, Tolima

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, el secretario de Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra, reveló que el máximo cabecilla de las disidencias de las Farc, facción al mando de alias Iván Mordisco, ha intimidado o amenazado en los últimos días a un alcalde del departamento.

Se trata de Jhan Carlos Rodríguez Masmela, alias Chapolo, cabecilla del frente Ismael Ruiz en el Tolima, quien a través de mensajes de WhatsApp y llamadas ha intentado intimidar al alcalde de Rioblanco, Daniel Eduardo Rodríguez.

“Chapolo sigue atormentando a un sector importante de Rioblanco, amenazando al alcalde, a las autoridades y a la comunidad, tratando de perturbar la tranquilidad en este sector, queriendo dar la apariencia de un gran bandido, cuando es un pequeño bandido”, reveló Bocanegra.

Según el funcionario, las amenazas y hostigamientos contra el alcalde de Rioblanco han sido constantes y de toda índole.

“Chapolo le dice al alcalde que le conteste porque siempre lo ha tenido muy atormentado, que si no lo contesta irá por él, que no puede realizar determinadas acciones administrativas, que ponga la maquinaria amarilla del municipio a su disposición. Son una cantidad de temas que realmente no son comprensibles”, detalló Bocanegra.

El vocero de la Gobernación del Tolima advirtió que cuentan con los elementos e indicaciones suficientes para la captura de alias Chapolo, por quien se ofrecen hasta 200 millones de pesos como recompensa.

“Es un alcalde elegido por la población, hace parte de la comunidad, es una persona reconocida en el territorio y además sobre las personas que trabajan en la zona, y no es justo que este pequeño bandido con ínfulas de grande siga atemorizando a la población”, remarcó.

Por último, Bocanegra, al igual que la gobernadora Adriana Magali Matiz, indicaron que la Drug Enforcement Administration (DEA), o Agencia Antidrogas de Estados Unidos, apoya el rastreo de alias Chapolo, quien debería ser capturado antes del 31 de marzo, según la orden del ministro de Defensa, Pedro Sánchez.