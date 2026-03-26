Barbero fue asesinado a disparos en el barrio San José de Cúcuta. / Foto: Camilo Picón.

Cúcuta.

Un hombre fue asesinado a disparos la noche del miércoles 25 de marzo en la avenida principal del barrio San José de Cúcuta.

Según las autoridades, el hecho se registró hacia las 6:30 de la tarde.

La víctima se encontraba en un reconocido establecimiento comercial de la zona, al parecer en su primer día de trabajo como barbero, cuando un sujeto armado lo interceptó y le disparó en repetidas oportunidades.

Aunque la víctima alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de las heridas.

La Brigada Interinstitucional de Homicidios de la Policía Metropolitana de Cúcuta hizo presencia en la zona y recolectó videos de varias cámaras de seguridad que permitirán avanzar en las investigaciones. Por el momento, los móviles del crimen son materia de investigación.