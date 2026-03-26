Autoridades investigan la muerte de un neonato en Aracataca, Magdalena

Magdalena

El hallazgo de un neonato en el baño del hospital Luisa Santiaga Márquez de Aracataca, Magdalena es materia de investigación por parte de las autoridades. De acuerdo con información preliminar conocida, el hecho se registró cuando una mujer de 28 años ingresó en estado de embarazo a un centro asistencial de la localidad.

Según los primeros reportes, el bebé, de aproximadamente siete meses de gestación, habría sido hallado sin vida en un sanitario del lugar, sin que hasta el momento se conozcan las causas exactas de su fallecimiento.

Se conoció por información extraoficial que la mujer ingresó al centro asistencial por fuertes dolores abdominales, sin avisar que estaba en embarazo, tras ser valorada por el personal médico, la mujer solicitó permiso para ir al baño, donde de manera inesperada se produjo el parto.

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Personal de salud y las autoridades activaron los protocolos correspondientes y unidades del Cuerpo Técnico de Investigación realizaron la inspección técnica al cadáver, además de recopilar testimonios del personal presente. El caso permanece en investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.