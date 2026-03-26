Asesinada una mujer en Santa Marta durante un intento de robo

Santa Marta

La Policía Metropolitana de Santa Marta confirmó que adelanta investigaciones por la muerte de una mujer de 23 años identificada como Saidy Pérez Miranda.

La joven fue interceptada a la altura del puente peatonal de Cordobita por sujetos armados, cuyo parrillero le disparó en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar de los hechos.

De acuerdo con la información entregada, la joven fue trasladada al centro médico San Cristóbal, del municipio de Ciénaga, donde recibió atención por parte del personal de salud; sin embargo, falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

Le puede interesar:

Santa Marta abre sus puertas al ‘Legado de Escalona’ con exposición en la IED Liceo Celedón

Ante los hechos ocurridos, se dispuso un componente especial de investigación criminal e inteligencia policial, con el fin de esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar.