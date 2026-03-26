Aparece propaganda alusiva a las disidencias de las Farc en cinco municipios del Tolima

Tolima

La aparición de pendones o panfletos alusivos a las disidencias de las Farc generó conmoción en cinco municipios del Tolima. Se trata de El Espinal, Guamo, Planadas, Purificación y Suárez, donde los elementos fueron distribuidos en vías, puentes y zonas rurales, lo que encendió las alarmas de las autoridades y la población civil por la posible presencia de grupos armados.

El coronel John Anderson Vargas, comandante de la Policía Nacional en el Tolima, advirtió que desmontaron cuanto antes la propaganda que hacía referencia a los frentes ‘26 de Marzo’ e ‘Iván Izquierdo’, y que contenía los rostros de alias Tiro Fijo o Iván Marulanda Vélez.

“Tan pronto se conoció la situación, el comando del departamento, junto con el comandante de la Sexta División del Ejército Nacional, dispusieron de unidades en terreno, quienes realizaron las verificaciones correspondientes y procedieron de manera oportuna al retiro de estos elementos”, explicó el oficial.

Vargas descartó la presencia de dichas estructuras armadas en el Tolima y apuntó a una posible estrategia de intimidación por parte de la delincuencia común organizada, que buscaría afectar la percepción de seguridad en el departamento.

“Es fundamental transmitir un mensaje de tranquilidad. Estos hechos no representan presencia ni control territorial de estructuras armadas ilegales. La Policía Nacional mantiene presencia permanente y operativa en la zona, garantizando la seguridad a la comunidad. De igual manera, se han intensificado los patrullajes rurales, controles territoriales y labores de inteligencia con el objetivo de judicializar a los responsables de estos actos”, señaló.

Al parecer, la delincuencia común buscaría intimidar a la población tolimense para luego extorsionarla a través de llamadas telefónicas. El episodio se produce precisamente el 26 de marzo, fecha de la muerte del líder guerrillero, la cual es utilizada como conmemorativa por parte de grupos al margen de la ley.

Si bien en el Tolima es frecuente la instalación de este tipo de propaganda o supuestos artefactos explosivos alusivos a grupos armados, llama la atención que en esta ocasión se produjo de manera simultánea en cinco municipios del departamento.