Alcalde encargado de Tunja asume en medio de dudas por decreto y salida de Krasnov

La designación de Carlos Gabriel Hernández Carrillo como alcalde encargado de Tunja se da en medio de la incertidumbre administrativa tras la salida temporal de Mikhail Krasnov. En sus primeras declaraciones, el funcionario envió un mensaje de calma a la ciudadanía y aseguró continuidad en la gestión pública: «...un parte de tranquilidad, todo va a seguir realizándose conforme a la administración municipal disponga...», afirmó.

Hernández explicó que su encargo se mantendrá inicialmente hasta el 31 de abril, aunque dejó claro que la duración dependerá de decisiones superiores. «...Puede terminar o pasar en lo que diga y defina la Gobernación… todo el procedimiento para designación de alcalde...», señaló, reconociendo que el proceso aún está sujeto a definiciones administrativas y políticas.

El funcionario también se refirió a las dudas sobre la expedición del decreto que formalizó su nombramiento, el cual fue firmado el mismo día del fallo contra el alcalde titular. «...El decreto de designación se expidió… tiene fecha del 20 de marzo… esto tocaría revisarlo y aclarar qué pasó ahí...», indicó, dejando abierta la posibilidad de inconsistencias en el trámite.

Frente al futuro inmediato de la administración, Hernández insistió en que el funcionamiento institucional no se detendrá y que se mantendrán las directrices del gobierno saliente. «...Seguir trabajando con la ciudadanía… continuar con los procesos administrativos cabalmente...», afirmó, al tiempo que aclaró que, en caso de una notificación oficial, esta no dependerá del regreso del alcalde titular: «...la notificación llega al gobernador y se designa un alcalde encargado mientras la terna del partido se define...».