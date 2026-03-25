Vía Mongua–Labranzagrande toma forma y se perfila como nuevo corredor entre Boyacá y Casanare

Boyacá

Desde la Asamblea de Boyacá, el presidente de la corporación, Felipe Puentes, entregó un balance positivo tras la visita realizada este fin de semana al municipio de Mongua, donde avanza la construcción de una vía clave que conectará con Labranzagrande, en Casanare.

Según indicó el diputado, ya se adelantan trabajos con maquinaria del Gobierno departamental. “Estuvimos acompañando la maquinaria y agradecemos al gobernador Carlos Amaya por la voluntad de apoyar el inicio de esta vía, que durante años fue una promesa y no se había podido concretar”, aseguró.

Puentes explicó que el proyecto busca fortalecer la conexión entre Boyacá y Casanare, especialmente a través de la provincia de Sugamuxi, y destacó que ya se registran avances en varios kilómetros intervenidos. Además, señaló que se mantendrá un seguimiento permanente para garantizar la continuidad de la obra y su ejecución en los tiempos previstos.

“El objetivo es, después de Semana Santa, seguir evaluando el avance, hablar con las comunidades rurales y revisar qué más se necesita para consolidar este proyecto”, agregó.

El presidente de la Asamblea también resaltó el impacto social y económico que tendrá esta vía. “Las vías son desarrollo. Hay comunidades y niños que hoy deben caminar largas distancias para acceder a servicios básicos, y esta obra ayudará a mejorar esas condiciones, además de dinamizar el comercio y el turismo en municipios como Sogamoso, Tópaga y Mongua”, indicó.

En cuanto a los tiempos, proyectó que hacia mediados de junio podría darse la apertura del corredor vial. “Esperamos que para esa fecha podamos estar entregando esta vía, lo que sería una noticia muy importante para Boyacá y Casanare”, puntualizó.

Precisó que la vía estará habilitada inicialmente para tráfico liviano y permitirá reducir en cerca de 40 kilómetros el recorrido entre Sogamoso y Yopal, lo que la convierte en una alternativa clave para la movilidad en la región.