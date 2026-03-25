Uber entra a competir en Boyacá con nuevas opciones de ingreso para conductores

Uber inició el registro de conductores en Boyacá como antesala a su entrada en operación en el departamento. La plataforma habilitó la inscripción para personas con carro particular, motocicleta o taxi, en una estrategia con la que busca posicionarse en el mercado local de transporte y generar nuevas fuentes de ingreso.

Camilo Segura, gerente de comunicaciones de la compañía para Latinoamérica, explicó que el proceso ya está abierto. «...Abrimos el registro para que las personas que tengan carro, moto o taxi puedan registrarse como arrendadores de la app de Uber y generar ganancias adicionales por medio de la tecnología...», afirmó. Según indicó, los interesados solo deben descargar la aplicación Uber Driver y completar el proceso desde su celular.

La empresa definió tres modalidades de vinculación. Para Uber Economy, dirigida a carros particulares, se exige vehículo de cuatro puertas, SOAT vigente y licencia categoría B. En el caso de UberMoto, los conductores deben ser mayores de edad, contar con motocicleta y licencia categoría A. Para UberTaxi, se requiere licencia de servicio público, tarjeta de operación, tarjeta de propiedad y seguro vigente.

Segura aseguró que esta fase busca ampliar las oportunidades económicas en el departamento. «...Buscamos que más personas puedan conectarse con oportunidades de manera flexible e independiente, usando la tecnología como aliada...», dijo.

El lanzamiento oficial de la plataforma se daría en las próximas semanas, en un contexto que ya anticipa tensiones con el transporte tradicional y las autoridades locales.