Tres hombres fueron encarcelados en El Carmen y Cartagena por el delito de violencia intrafamiliar

Los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación permitieron que jueces de control de garantías impusieran medidas de aseguramiento en establecimientos carcelarios contra tres hombres quienes, de manera independiente, habrían incurrido en violencia intrafamiliar.

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Uno de los casos se registró el pasado 8 de marzo en una vivienda del barrio Las Tunas de El Carmen de Bolívar donde un hombre de 33 años, al parecer, maltrató física y verbalmente a su padre, de 63 años. Los gritos de auxilio de la víctima alertaron a la comunidad que avisó a la Policía Nacional logrando que el ahora procesado fuera capturado.

En otra investigación fue asegurado un hombre de 37 años por su aparente responsabilidad en las agresiones contra su expareja, de 46 años, el pasado 10 de marzo en el barrio El Campestre de Cartagena. Uniformados de la policía que se percataron de la situación detuvieron al señalado responsable. Según parece, los malos tratos físicos, verbales y sicológicos eran frecuentes durante el tiempo de convivencia.

Finalmente, un hombre de 43 años en posible estado de embriaguez golpeó con objeto contundente a su pareja, de 33 años.

El investigado además le habría causado heridas a la víctima en la pierna con un arma cortopunzante, cuando intentaba huir. La agresión ocurrió el 10 de marzo último en el barrio La Esperanza de la capital bolivarense.

La captura del señalado agresor estuvo a cargo de la Policía Nacional. Los tres hombres fueron imputados de manera individual con el delito de violencia intrafamiliar, cargo que no aceptaron.