Gran jornada de salud este sábado en Islas del Rosario

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, realizará este sábado, 13 de junio, una gran jornada de salud en Islas del Rosario, con el propósito de acercar servicios médicos integrales y de calidad a los habitantes de esta comunidad insular.

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La jornada se llevará a cabo en el puesto de salud de Islas del Rosario, en horario de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., permitiendo a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores acceder a diferentes servicios de atención en salud, de forma gratuita y sin necesidad de desplazarse hasta el área urbana de Cartagena.

Durante esta actividad, los asistentes podrán recibir atención en medicina general, psicología, medicina interna, pediatría, nutrición, odontología, ginecología y enfermería. Asimismo, se ofrecerán servicios de toma de muestras de laboratorio y vacunación, fortaleciendo las acciones de promoción de la salud, prevención de enfermedades y bienestar para toda la comunidad.

La gerente de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, Sabrina Van-Leenden Granados, invitó a los habitantes de Islas del Rosario a participar de esta jornada:

“Hace pocos días estuvimos recorriendo las Islas del Rosario junto al alcalde Dumek Turbay Paz, escuchando a la comunidad y conociendo de primera mano sus necesidades en materia de salud. Hoy regresamos cumpliendo ese compromiso y acercando una Gran Jornada de Salud con múltiples servicios para toda la comunidad. Queremos que aprovechen esta oportunidad, que participen y reciban atención integral, cercana y humanizada de parte de nuestro equipo de profesionales”, expresó la funcionaria.

Esta iniciativa hace parte de las acciones que adelanta la administración distrital para fortalecer la atención en salud en las zonas insulares y responder a las necesidades manifestadas por sus habitantes, garantizando un mayor acceso a servicios oportunos y de calidad.

La Alcaldía Mayor de Cartagena y la ESE Hospital Local Cartagena de Indias reiteran su compromiso con la salud y el bienestar de las comunidades insulares e invitan a los habitantes de Islas del Rosario a participar activamente en esta gran jornada de atención.