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12 jun 2026 Actualizado 13:11

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Cemento País llega con su Gira Mundialista País

La marca se tomará ferreterías, obras y construcciones con rifas, concursos, premios y muchas sorpresas

Cemento País

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La fiebre mundialista se toma la construcción. Cemento País lanza la Gira Mundialista País, la mejor experiencia para ferreteros, constructores y obras que día a día levantan a Colombia.

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La fibra mundialista llega con Cemento País a cada rincón de la región caribe donde se construye futuro. “Nos tomaremos las ferreterías, obras y construcciones con rifas, concursos, premios y muchas sorpresas”.

Es un evento a quienes hacen que Colombia crezca y avance, porque sin sus acciones, no hay progreso ni goles que celebrar.

El gerente Comercial de Cemento País, Carlos Espinosa Osorio, destacó el compromiso con el sector:

“Nuestros clientes son los verdaderos campeones. Con la Gira Mundialista País seguiremos sorprendiendo a nuestros clientes, llevándoles emoción, beneficios y el respaldo de una marca que juega siempre en su equipo”.

Prepárate, porque la pasión del fútbol y la fuerza del cemento se unen en tu obra.

¡Es la Gira Mundialista País!

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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