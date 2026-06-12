Cemento País llega con su Gira Mundialista País
La marca se tomará ferreterías, obras y construcciones con rifas, concursos, premios y muchas sorpresas
La fiebre mundialista se toma la construcción. Cemento País lanza la Gira Mundialista País, la mejor experiencia para ferreteros, constructores y obras que día a día levantan a Colombia.
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La fibra mundialista llega con Cemento País a cada rincón de la región caribe donde se construye futuro. “Nos tomaremos las ferreterías, obras y construcciones con rifas, concursos, premios y muchas sorpresas”.
Es un evento a quienes hacen que Colombia crezca y avance, porque sin sus acciones, no hay progreso ni goles que celebrar.
El gerente Comercial de Cemento País, Carlos Espinosa Osorio, destacó el compromiso con el sector:
“Nuestros clientes son los verdaderos campeones. Con la Gira Mundialista País seguiremos sorprendiendo a nuestros clientes, llevándoles emoción, beneficios y el respaldo de una marca que juega siempre en su equipo”.
Prepárate, porque la pasión del fútbol y la fuerza del cemento se unen en tu obra.
¡Es la Gira Mundialista País!
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.