Yamil Arana pidió al Gobierno Nacional devolver acueducto de El Carmen de Bolívar

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, volvió a poner sobre la mesa la situación del servicio de agua potable en El Carmen de Bolívar y pidió al Gobierno Nacional devolver al municipio el manejo de su empresa de servicios públicos.

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Más que un debate administrativo, el mandatario planteó la necesidad de encontrar una salida efectiva a una problemática que durante años ha impactado la calidad de vida de miles de familias carmeras. Para Arana, después de 18 años de intervención por parte de la Nación, es necesario evaluar nuevos caminos que permitan mejorar la prestación del servicio y devolverle al municipio herramientas para liderar su propio desarrollo.

“Desde el comienzo de nuestro gobierno hemos estado buscando alternativas para que El Carmen de Bolívar pueda superar esta situación. Hemos dialogado con las entidades nacionales, participado en mesas de trabajo y planteado la necesidad de revisar el futuro de la empresa, siempre pensando en el bienestar de la comunidad”, señaló el gobernador.

Arana destacó que el acceso al agua potable es un derecho fundamental y que las decisiones institucionales deben estar orientadas a ofrecer resultados concretos para los ciudadanos.

“Lo más importante aquí no es quién administra la empresa, sino que los habitantes de El Carmen tengan un servicio eficiente, continuo y de calidad. Lo que estamos proponiendo es abrir una discusión responsable sobre cuál es el mejor camino para lograrlo”, expresó.

El gobernador recordó que los carmeros han esperado durante años una solución definitiva y considera que el municipio debe tener un papel más activo en la construcción de respuestas a esta problemática.

“Los territorios conocen sus necesidades y tienen la capacidad de aportar soluciones. Por eso creemos que es momento de revisar este modelo y permitir que El Carmen recupere protagonismo en la gestión de un servicio tan importante para su desarrollo”, afirmó.

Finalmente, Yamil Arana hizo un llamado al Gobierno Nacional para construir una agenda conjunta que permita superar las dificultades actuales y garantizar que el agua potable deje de ser una preocupación para las familias del municipio.

“Esta no es una discusión política; es una causa ciudadana. Lo único que buscamos es que los carmeros tengan acceso a un servicio digno y que se tomen las decisiones necesarias para resolver un problema que lleva demasiados años esperando una respuesta definitiva. Siempre estaremos del lado de las soluciones”, concluyó el mandatario.