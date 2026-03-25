Sistema de seguridad de LaGuardia no emitió alertas antes de colisión mortal entre avión y bomberos

El sistema de seguridad de LaGuardia no emitió ninguna alerta antes de la colisión mortal

Nueva York, 24 mar (EFE).- El sistema de seguridad del aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York, no emitió ninguna alerta antes de la colisión mortal entre un avión y un camión de bomberos que tuvo lugar el domingo en una de sus pistas.

La presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés), Jennifer Homendy, explicó este martes en una rueda de prensa que el sistema ASDE-X, que rastrea aeronaves y otros vehículos en la superficie, no generó una alerta “debido a la gran proximidad” de los dos transportes.

Según Homendy, el camión no llevaba transpondedor, un dispositivo electrónico que permite que el vehículo sea fácilmente identificable por los controladores del aeropuerto.

“Hemos recomendado en repetidas ocasiones que, para que el sistema ASDE-X funcione correctamente, es necesario saber dónde se encuentran los vehículos terrestres y las aeronaves”, recalcó Homendy. “Habría sido útil disponer de un radar”, agregó.

La colisión entre los dos vehículos tuvo lugar alrededor de las 23:37 hora local (3:37 GMT) del domingo. En el avión, de la compañía Air Canada, viajaban 72 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación, mientras que en el camión se desplazaban dos bomberos.

En el accidente fallecieron el piloto y el copiloto del vuelo siniestrado.

Homendy indicó hoy en la rueda de prensa que la torre de control del aeropuerto autorizó al camión a cruzar la pista tan solo 20 segundos antes de la colisión.

En el momento de los hechos, había dos trabajadores en la torre: el controlador local, que gestiona las pistas activas y el espacio aéreo inmediato que rodea al aeropuerto, y el controlador a cargo, responsable de la seguridad general de las operaciones.

Según Homendy, los procedimientos operativos estándar de LaGuardia establecen que, durante el turno nocturno, solo trabajen dos controladores.

“El turno de noche, como recordatorio, es uno sobre el que la NTSB ha expresado en numerosas ocasiones su preocupación, debido a la fatiga de los empleados”, indicó.

No obstante, aclaró que no hay indicios de que el cansancio de los trabajadores “fuera un factor en este caso”.

“Sería prematuro señalar (a estos trabajadores) y afirmar que hubo distracción. Este es un entorno de alta carga de trabajo. Todavía tenemos que establecer quién más estaba en la torre y se encontraba disponible en ese momento”, añadió.