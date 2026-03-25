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25 mar 2026 Actualizado 20:48

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Siguen las talanqueras arriba en peajes de la vía Bucaramanga - Bogotá: 15 de abril nueva reunión

Los protestantes aseguran que habrá normalidad por este corredor en semana santa.

Bucaramanga

En la mañana de este miércoles 25 de marzo se llevó a cabo una nuevo reunión entre las entidades del orden nacional y departamental y de la comunidad que mantiene desde el 2025 las talanqueras de cuatro peajes arriba, esto en la vía Bucaramanga - Bogotá en rechazo al mal estado de este corredor.

David Cárdenas, uno de los líderes de la protesta, señaló que “tuvimos la participación en esta reunión, hay otra mesa el 15 de abril, ellos presentaron unas propuestas, las vamos a analizar y nosotros también hicimos unas propuestas”.

Agregó Cárdenas que lo piden es que se vean las inversiones que se están haciendo sobre esta por lo que aseguró que las talanqueras en los peajes seguirán arriba hasta que no lleguen a un acuerdo y se intervenga el corredor vial.

Durante la temporada de vacaciones por la semana santa no habrán protestas sobre esta vía que impidan el paso de vehículos livianos o pesados.

Laura Basto Contreras

Laura Basto Contreras

"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...

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