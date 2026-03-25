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25 mar 2026 Actualizado 01:24

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Cartagena

Sicarios asesinaron a joven con brazalete del INPEC en el barrio Olaya

La víctima fatal tenía 25 años años y varias anotaciones judiciales

Colprensa

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Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

En el barrio Olaya Herrera, sector Nuevo Paraíso se presentó el homicidio con arma de fuego de Ferney Darío Colón Navarro, de 25 años, natural de Cartagena, ocupación oficios varios, a quien le ocasionan varias heridas con arma de fuego, falleciendo en el lugar de los hechos.

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Al occiso le registran tres anotaciones judiciales por los delitos de fuga de presos (2025) y porte ilegal de armas de fuego (2023, 2025).

Según lo manifestado por testigos, la víctima fatal se encontraba al interior de una vivienda construida en madera, cuando un sujeto ingresa y le dispara en repetidas ocasiones. Tenía un dispositivo electrónico del INPEC.

Por su parte, realizaron la inspección técnica de cadáver, funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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