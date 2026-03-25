Semana Santa en Cartagena: el deporte también es protagonista con el torneo HolyWeek Fest 2026

En medio de una Semana Santa con una agenda cada vez más nutrida para propios y visitantes, el deporte también se consolida como protagonista en Cartagena. El torneo HolyWeek Fest Cartagena 2026 ya es una realidad, como una iniciativa liderada por las ligas deportivas de la ciudad y respaldada por la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), que reunirá a miles de niños y jóvenes en torno a la sana competencia, la integración y el aprovechamiento del tiempo libre.

El HolyWeek Fest 2026 se desarrollará del 28 de marzo al 4 de abril, con la participación de deportistas entre los 7 y 16 años, integrando disciplinas como fútbol, baloncesto y voleibol, tanto en su modalidad de piso como de playa. En el caso del fútbol, las competencias se disputarán en categorías desde Sub-7 hasta Sub-16 en escenarios como las canchas de San Fernando, Los Calamares, Alameda La Victoria y Villas de la Candelaria; mientras que el baloncesto reunirá categorías sub-14 y sub-16, tanto femeninas como masculinas, en el Coliseo Bernardo Caraballo y el Coliseo de Combate.

Por su parte, el voleibol en piso tendrá participación femenina Sub-17 en el coliseo Norton Madrid, y el voleibol playa convocará categorías masculinas y femeninas Sub-15, Sub-17, Sub-19 y mayores en las playas de Marbella, a la altura de las letras de Cartagena.

Este torneo contará con la participación de cerca de 4.000 deportistas, incluyendo delegaciones locales, nacionales e internacionales provenientes de países como Perú, República Dominicana y Ecuador, además de equipos de distintas regiones de Colombia, lo que fortalece el posicionamiento de Cartagena como destino deportivo en esta temporada.

El director del IDER, Campo Elías Therán, destacó el impacto de este tipo de iniciativas en la formación integral de la juventud cartagenera. “Eventos como este son primordiales, especialmente, en una fecha como la Semana Santa. Hoy contamos con escenarios deportivos en los que la Alcaldía ha invertido, permitiendo que nuestros niños y jóvenes disfruten, fortalezcan hábitos saludables y encuentren en el deporte una oportunidad para construir un mejor futuro para ellos y sus familias”, dijo Therán.

Y añadió: “Queremos que cada año se sumen más disciplinas y consolidar a Cartagena como un epicentro del deporte a nivel nacional e internacional, brindando oportunidades a nuestros talentos”.

Por su parte, el director del torneo, José Gabriel Peralta, explicó la evolución y proyección del evento. “La primera versión, en 2025, contó únicamente con fútbol. Este año ampliamos la oferta con baloncesto y voleibol, tanto en piso como en playa, lo que demuestra el crecimiento del torneo y la confianza que ha generado en diferentes disciplinas. Hoy contamos con delegaciones internacionales y clubes de distintas regiones del país. La expectativa es seguir consolidando este torneo año tras año, sumando más disciplinas y posicionando a Cartagena como sede deportiva de talla nacional e internacional”.

Con el HolyWeek Fest 2026, Cartagena sigue consolidando su compromiso con el deporte como herramienta de transformación social, aprovechando una Semana Santa en la que el deporte también se convierte en escenario de encuentro, integración y oportunidades para niños, jóvenes y sus familias.