Se han recuperado 9.345 especies de fauna silvestre en lo corrido del año 2026 (Foto: cortesía/ Policía Nacional)

La Policía de Carabineros recuperó 175 especies de fauna silvestre en el departamento de Sucre, municipio de San Marcos en medio de una operación de 2 ordenes de registro y allanamiento a viviendas.

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Estos inmuebles eran utilizados como centros de almacenamiento, aprovechamiento y posterior comercialización ilegal de especies en los departamentos de Atlantico, Bolivar y Cordoba.

Las autoridades lograron ubicar y rescatar animales que permanecían en condiciones inadecuadas, en cautiverio y expuestos situaciones de estrés, desnutrición y riesgo sanitario.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, entre las especies recuperadas se encuentran:

92 canarios

59 mochuelos

2 tortugas hicoteas

5 pisingos

1 cotorra

1 malibú

Los animales fueron puestos a disposición de las autoridades ambientales para evaluar su estado de salud, determinar el proceso de rehabilitación y posible reintroducción a su habitad natural.

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Asimismo, durante el año 2026 La Policía Nacional a través de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, ha recuperado 9.345 especies de fauna silvestre y en medio de estas operaciones se han realizado 332 capturas por el delito de tráfico de fauna.