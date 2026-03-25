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25 mar 2026 Actualizado 18:23

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Orden Público

Se han recuperado 9.345 especies de fauna silvestre en lo corrido del año 2026

En medio de operaciones la Policía ha capturado 332 personas por el delito de tráfico de fauna.

Se han recuperado 9.345 especies de fauna silvestre en lo corrido del año 2026 (Foto: cortesía/ Policía Nacional)

Se han recuperado 9.345 especies de fauna silvestre en lo corrido del año 2026 (Foto: cortesía/ Policía Nacional)

Se han recuperado 9.345 especies de fauna silvestre en lo corrido del año 2026 (Foto: cortesía/ Policía Nacional)

La Policía de Carabineros recuperó 175 especies de fauna silvestre en el departamento de Sucre, municipio de San Marcos en medio de una operación de 2 ordenes de registro y allanamiento a viviendas.

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Estos inmuebles eran utilizados como centros de almacenamiento, aprovechamiento y posterior comercialización ilegal de especies en los departamentos de Atlantico, Bolivar y Cordoba.

Las autoridades lograron ubicar y rescatar animales que permanecían en condiciones inadecuadas, en cautiverio y expuestos situaciones de estrés, desnutrición y riesgo sanitario.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, entre las especies recuperadas se encuentran:

  • 92 canarios
  • 59 mochuelos
  • 2 tortugas hicoteas
  • 5 pisingos
  • 1 cotorra
  • 1 malibú

Los animales fueron puestos a disposición de las autoridades ambientales para evaluar su estado de salud, determinar el proceso de rehabilitación y posible reintroducción a su habitad natural.

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Asimismo, durante el año 2026 La Policía Nacional a través de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, ha recuperado 9.345 especies de fauna silvestre y en medio de estas operaciones se han realizado 332 capturas por el delito de tráfico de fauna.

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