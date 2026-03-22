24 Hicoteas fueron rescatadas durante operativos en Bolívar

A puertas de la Semana Santa en Bolívar, personas inescrupulosas buscan sacar provecho de la comercialización ilegal de especies silvestres, utilizadas para la preparación de platos típicos durante esta temporada, afectando gravemente la biodiversidad y el equilibrio ambiental de la región.

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La protección de los animales es clave para el equilibrio de los ecosistemas. En este contexto, durante labores conjuntas de registro y control entre la Policía Nacional y la Armada Nacional, en la salida hacia Lomita Arena jurisdicción del municipio de Calamar, un ciudadano al notar la presencia de las autoridades arrojó dos sacos y huyó del lugar.

De manera inmediata, los uniformados procedieron a verificar el contenido de los sacos abandonados, hallando en su interior un total de 24 hicoteas, las cuales presuntamente eran transportadas de forma ilegal, vulnerando la normatividad ambiental vigente para la protección de la fauna silvestre.

A pesar de la reacción oportuna del personal, no fue posible la captura del sujeto debido a las condiciones del terreno y su rápida huida. Sin embargo, se realizaron recorridos en la zona con el fin de ubicar al responsable, sin obtener resultados positivos.

Los especímenes fueron liberados en su hábitat natural en compañía de la autoridad competente, garantizando así su protección y contribuyendo a la conservación de la biodiversidad.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, manifestó que, especialmente en esta temporada de Semana Santa, se intensifican los controles para evitar el tráfico ilegal de fauna silvestre. Así mismo, hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad que atente contra la fauna y flora, recordando que la conservación del medio ambiente es una responsabilidad de todos.