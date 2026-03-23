El Magdalena tendrá la primera Estación Púrpura en Terminales de Transporte

El departamento del Magdalena será pionero en el país con la creación de la primera Estación Púrpura en el Terminal de Transportes de Santa Marta, con el fin de brindar un espacio seguro a las mujeres, al prevenir y atender casos de violencia basada en género, activando la ruta de forma inmediata.

La Estación Púrpura estará ubicada en la primera planta de la Terminal de Transportes, en una oficina destinada para ello. Se proyecta abrir el espacio en el mes de mayo de esta vigencia.

“En la Estación Púrpura se contará con atención permanente para mujeres víctimas de violencia de género. En articulación interinstitucional se proyecta tener un policía de la Patrulla Púrpura, y comunicación permanente con la Fiscalía y con un Juez de Garantías, para que se hagan las denuncias de manera inmediata y tener rápido acceso a la administración de justicia”, señaló la secretaria de la Mujer y Equidad de Género, Lira Álvarez.

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La propuesta surge teniendo en cuenta que las terminales de transportes son unos escenarios de riesgo alto para las mujeres, por el flujo de personas de otros territorios y las horas de tránsito y movilidad de vehículos que incluyen altas horas de la noche y la madrugada.