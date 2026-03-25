Más de 2.500 familias de la Ciudadela de la Paz ya cuentan con espacios recreativos renovados

Con nueva portería y mejoras en el parque de urbanización Ciudadela La Paz, en el barrio el Pozón, el gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz, a través del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Distrito (Corvivienda), sigue materializando los compromisos adquiridos con los moradores de este complejo de viviendas.

Esta es una obra que representa más seguridad y, en consecuencia, mayor calidad de vida para las cerca de 2.512 familias que habitan en este sector de la ciudad.

Además de esta portería, el Distrito le cumplió a esta comunidad con mejoras en el parque del sector, que incluyeron intervenciones de mantenimiento a la zona deportiva, al área de juegos infantiles y el gimnasio, ambientes que fomentan la integración y el bienestar de esta población.

“Más allá de ser una obra o solo cemento, con cada de unas estas intervenciones materializadas en este tradicional sector, hacemos realidad espacios para el disfrute familiar, sano esparcimiento y el buen uso del tiempo libre de miles de niños y niñas. Por eso celebramos la transformación a un espacio digno y moderno, como lo merecen todas las comunidades cartageneras”, dijo alcalde Dumek Turbay Paz.

Por su parte, Gisella Román Ceballos, gerente de Corvivienda, destacó que:

“Hoy se hace entrega del Renovado parque Ciudadela de La Paz, en este parque restauramos toda la zona de juego de niños, la zona deportiva se pintó, se realizó cerramiento, se colocó luz en todo el alrededor del parque para mayor seguridad de los niños en cualquier hora del día. También entregamos hace poco la portería de ciudadela para que esto garantice un poco más la seguridad y esto nos ayude a formar comunidad”.

Durante los diálogos con la comunidad de Ciudadela de La Paz, la Administración Distrital también se comprometió con la construcción de un colegio; las obras de este proyecto avanzan a buen ritmo y los moradores ya pueden ver como se levantan las columnas y muros que albergarán a cientos de niños.

Estas acciones están enfocadas a que este sector cuente con un hábitat digno, que les permita la construcción de un tejido social sano y fuerte a través de espacios saludables y oportunidades de educación

“Súper agradecida con el mejoramiento de la cancha y de los espacios para los niños y jóvenes. Gracias a la Administración Distrital por todos los beneficios otorgados a nuestra comunidad, Vamos encaminados a convertirnos en una comunidad ejemplo en Cartagena. Un millón de gracias al alcalde Dumek Turbay por tan hermosa labor para con nosotros, por el colegio que se esta construyendo, por la seguridad” manifestó María Sierra, habitante de ciudadela de la Paz.