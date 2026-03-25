Luto en Villanueva tras confirmarse la muerte de un joven soldado en accidente aéreo en el Putumayo

La tragedia aérea que sacudió al departamento del Putumayo dejó un profundo vacío en el municipio de Villanueva, al norte de Bolívar. Las autoridades confirmaron el fallecimiento del soldado Rafael Santos Guerra Almeida, de 23 años, quien integraba la tripulación del avión del Ejército Nacional que se precipitó a tierra en medio de labores de abastecimiento y control. El reporte oficial de las instituciones indica que en la aeronave se desplazaban 128 personas, entre ellas 11 tripulantes de la Fuerza Aérea Colombiana, 115 hombres del Ejército y 2 integrantes de la Policía Nacional.

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Guerra Almeida era un joven reconocido en su comunidad por su espíritu de servicio y su entrega a la institución militar desde hacía varios años. La noticia de su deceso fue recibida con consternación por sus familiares y amigos, quienes esperaban un reporte diferente tras las primeras horas de incertidumbre. Lamentablemente, el balance final del accidente confirmó 69 muertos, convirtiéndose en una de las peores catástrofes aéreas militares de los últimos tiempos en el sur del país.

Supervivencia y esperanza para Bolívar

En medio del luto que embarga a la familia Guerra, se conoció que dos soldados oriundos del departamento de Bolívar lograron sobrevivir al fuerte impacto de la aeronave en zona selvática. Se trata de Mauro Peña, natural de Villanueva, y Gian Lucas Turizo Panza, oriundo de Magangué, quienes se encuentran actualmente bajo observación médica en un centro asistencial de alta complejidad donde los especialistas monitorean su evolución tras ser rescatados.

Desde la administración municipal y diversos sectores sociales de Villanueva se han extendido mensajes de solidaridad para las familias en este momento de sentimientos encontrados. El cuerpo de Rafael Santos Guerra Almeida será trasladado en las próximas horas hacia su tierra natal para recibir los honores fúnebres correspondientes, mientras se adelantan las investigaciones técnicas para determinar las causas exactas que provocaron la caída del avión.