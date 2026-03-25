La Corte Suprema condena al senador Ciro Ramírez por corrupción en el caso “Las Marionetas 2.0”

Tunja

La Corte Suprema de Justicia emitió este miércoles un fallo contra el senador boyacense del Centro Democrático, Ciro Alejandro Ramírez Cortés, al condenarlo a 23 años de prisión por su presunta participación en la red de corrupción conocida como “Las Marionetas 2.0”.

La decisión, tomada por la Sala Especial de Primera Instancia, halló al congresista oriundo del municipio de Moniquirá, Boyacá, culpable de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. La sentencia contempla una pena de 279 meses y 8 días de cárcel, la inhabilitación para ejercer cargos públicos por más de dos décadas y una multa superior a 22.340 millones de pesos.

De acuerdo con el fallo, Ramírez Cortés habría intervenido en el direccionamiento irregular de al menos 13 contratos de obra pública en los departamentos de Quindío y Tolima, gestionados a través del Departamento de Prosperidad Social durante el gobierno de Iván Duque Márquez. A cambio, el senador habría recibido millonarias coimas.

Este caso se enmarca en la red de corrupción liderada por el fallecido exsenador Mario Castaño, quien aceptó su responsabilidad en el desvío de recursos públicos mediante la manipulación de procesos contractuales. El entramado, denominado como “Las Marionetas 2.0”, permitió el saqueo de miles de millones de pesos del Estado.

La sentencia contra Ciro Ramírez no es definitiva: podrá ser apelada ante la Sala de Casación Penal del alto tribunal, instancia que tendrá la última palabra en este proceso.