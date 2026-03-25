Fundación Cartagena Segura y VEESEINCOL exigen justicia por grave maltrato a menor en San Fernando

El reciente caso de violencia evidenciado en el barrio San Fernando, donde un menor de apenas 5 años presenta graves señales físicas de maltrato, generó una enérgica reacción por parte de la Fundación Cartagena Segura y VEESEINCOL.

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Ambas organizaciones levantaron su voz de rechazo ante lo que consideran una muestra de la falta de garantías con la que crece la niñez en la ciudad y la vulnerabilidad que enfrentan muchos menores al interior de sus propios hogares.

Álvaro Schorbogth, director de la iniciativa, hizo un llamado enfático a la institucionalidad para que se refuercen de manera urgente las rutas de atención y las actividades de prevención en las zonas más críticas.

Según el directivo, es imperativo que las autoridades y entes de control garanticen que los culpables de estos delitos reciban castigos ejemplares, sin derecho a rebajas de penas ni beneficios de ningún tipo, priorizando siempre la protección del menor y evitando la revictimización de los denunciantes.

Un llamado a la corresponsabilidad social

El pronunciamiento también se extendió a las instituciones educativas, recordándoles que muchas veces las escuelas son el único refugio donde los niños pueden ser vistos y protegidos. Las organizaciones instaron a los docentes a realizar una lectura real de los comportamientos y señales físicas que los menores muestran en el aula, ya que una activación de ruta a tiempo tiene el poder de salvar vidas.

Finalmente, el mensaje fue directo hacia la sociedad en general para que no se normalicen los comportamientos violentos bajo la excusa de la corrección. Schorbogth advirtió que el maltrato infantil es un delito y que guardar silencio ante una vulneración de derechos hace a los ciudadanos igual de culpables que el agresor. Desde VEESEINCOL y la Fundación Cartagena Segura se exigió redoblar los esfuerzos para capturar al responsable de este último hecho y brindar un acompañamiento constante al pequeño afectado.