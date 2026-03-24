Manuel Medrano celebra 10 años de carrera con gira en Estados Unidos

Dos años después de su última visita, Manuel Medrano, uno de los artistas más reconocidos de la música romántica en Latinoamérica, regresa a Estados Unidos para celebrar una década de trayectoria con su gira “Manuel Medrano 10 Años Tour”.

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El tour, presentado por Loud And Live, se vivirá en dos únicas e imperdibles presentaciones: Newark, Nueva Jersey, el 17 de abril en el New Jersey Performing Arts Center, y Miami, Florida, el 18 de abril en el Fillmore Miami Beach at Jackie Gleason Theater.

En estos conciertos, Medrano presentará su cuarto álbum de estudio, SUPERIOR, un trabajo inspirado en el pop, las baladas, el bolero y el funk de los años ochenta.

El disco fue grabado en Los Ángeles, Miami, Nueva York, Ciudad de México y Bogotá, y refleja las distintas formas de sentir el amor y el desamor. Con una energía poderosa y ecléctica, el álbum invita a los oyentes a sentirse “superiores” al disfrutar de la música en su vida cotidiana.

Además de las nuevas canciones, el público podrá revivir algunos de los éxitos más emblemáticos de su carrera, como “Bajo el Agua”, “Afuera del Planeta”, “Mi otra mitad” y “Una y otra vez”, temas que han consolidado a Medrano como una de las voces más románticas y auténticas de Colombia.

Actualmente, el artista se encuentra promocionando su sencillo “Superior”, que da nombre al álbum. La canción, cargada de pasión y ritmo, conecta directamente con la fuerza de sus presentaciones en vivo.

El videoclip fue grabado en Los Ángeles y protagonizado por Matilda Veje, reconocida bailarina que ha trabajado en giras y espectáculos de talla mundial. En esta producción, Veje interpreta una audición frente a Medrano, en una puesta en escena inspirada en el funk y la música disco de los años ochenta.

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El “Manuel Medrano 10 Años Tour” inició en septiembre de 2025 en Bogotá y ha recorrido países como México, España, Argentina, Chile y Perú, consolidando el impacto internacional del artista.

Con más de 8,9 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 700 millones de reproducciones globales, Medrano se ha convertido en un referente de la música romántica contemporánea.

Su talento lo llevó a ganar dos Latin GRAMMY en 2016: Mejor Álbum Cantautor y Mejor Nuevo Artista, reconocimientos que marcaron el inicio de una carrera llena de éxitos.