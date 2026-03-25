Fiscalía logró condena contra responsable de abuso sexual en Morales, Bolívar

Los elementos de prueba que aportó la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez con funciones de conocimiento condenara a 8 años de prisión a un hombre quien abusó sexualmente de su hija.

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La decisión judicial se dio luego de que el procesado, de 41 años, aceptara su responsabilidad en el delito de acceso carnal violento. Los hechos se registraron en la vereda Brazil del municipio de Morales (Bolívar), el 24 de octubre de 2024.

La Fiscalía determinó que el ahora sentenciado aprovechó un momento a solas con la joven, de entonces 19 años, para intimidarla con un arma cortopunzante y a accederla sexualmente.

La captura del ahora sentenciado estuvo a cargo de la Policía Nacional. La decisión judicial inhabilitó al agresor para ejercer derechos y funciones públicas durante el mismo tiempo de la pena. Esta condena quedó ejecutoriada.