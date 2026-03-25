Expertos de España, Brasil y México dictarán taller gratuito sobre políticas públicas en Cartagena

Entendiendo que las decisiones públicas impactan directamente la calidad de vida de las comunidades, la Universidad de Cartagena realizará el workshop “Evaluación de Políticas Públicas e Inteligencia Institucional”, un espacio de formación y reflexión dirigido a académicos, servidores públicos, investigadores y profesionales interesados en el desarrollo territorial.

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El encuentro se llevará a cabo los días jueves 26 de marzo (2:00 p.m. a 6:00 p.m.) y viernes 27 de marzo (8:00 a.m. a 12:00 m.), en el Claustro de La Merced. La participación es gratuita, con cupos limitados, previa inscripción. (INSCRÍBETE AQUÍ)

La nómina de talleristas incluye a expertos como: Guilherme Bergmann Borges, investigador y profesor de Programas de Postgrado en Administración e Ingeniería de Producción de la Universidade de Caxias do Soul (Brasil); Manuel Acosta Seró, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Cádiz (España); José Antonio Olivares, profesor investigador y director general de Investigación, Posgrado y Vinculación de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo (México); y Carlos Flores Tapia, profesor investigador en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Este encuentro se presenta como una oportunidad clave para comprender cómo evaluar la efectividad de las políticas públicas, fortalecer las instituciones y mejorar la gestión gubernamental con base en evidencia.

Durante dos días, los asistentes podrán intercambiar conocimientos, analizar casos y conocer metodologías aplicadas de la mano de los destacados investigadores, quienes compartirán su experiencia en evaluación, gobernanza e inteligencia institucional.

Un evento que impulsa la formación avanzada

Como parte de una apuesta estratégica por fortalecer la formación académica de alto nivel, este workshop se desarrolla en el marco del lanzamiento de dos nuevos programas de posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas: Doctorado en Estudios del Desarrollo y Maestría en Sistemas Integrados de Gestión.

El acto de lanzamiento se llevará a cabo el mismo jueves 26 de marzo a las 10:00 a.m., en el Salón Eréndira del Claustro de La Merced, en modalidad híbrida.