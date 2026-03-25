En Torices y El Bosque ganaron más de 100 millones de pesos en sorteos de lotería y chance

En SuperGiros Bolívar continúan registrándose importantes premios en el Departamento, consolidando a la región como un territorio donde la suerte sí llega. En el barrio Torices, en Cartagena, un residente resultó ganador de una fracción del premio mayor de la Lotería del Tolima por $90 millones, tras realizar una apuesta de tan solo $4.000 pesos a través del servicio de lotería virtual.

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De igual forma, en un punto de venta ubicado en el Outlet del Bosque, otro cliente obtuvo un premio de $18 millones con el producto Doble Chance, luego de apostar únicamente $2.500 pesos, demostrando que con una inversión mínima es posible cambiar la vida.

Estos resultados evidencian el impacto positivo de los juegos de suerte y azar en el departamento, generando oportunidades reales para los bolivarenses y aportando al dinamismo de la economía local.

“Estos premios son una muestra de la confianza que nuestros clientes depositan en SuperGiros. Nos llena de satisfacción seguir entregando buenas noticias y oportunidades a la comunidad”, expresó Oscar González, director comercial de la regional Norte, desde donde se registró el premio de $90 millones en el barrio Torices.

Por su parte, Carlos Gómez, director comercial de la regional Sur, destacó: “Seguimos trabajando para que cada vez más personas tengan acceso a nuestros productos de manera fácil, segura y cercana, llegando a cada rincón del departamento”, haciendo referencia al premio de $18 millones entregado en el punto de venta del Outlet del Bosque.

Finalmente, Juan Chaparro, jefe de juegos de suerte y azar, señaló: “Invitamos a todos los bolivarenses a participar de manera responsable y a aprovechar la facilidad de nuestros canales, donde constantemente se generan oportunidades reales de ganar”.

SuperGiros Bolívar invita a la comunidad a adquirir sus productos en los puntos autorizados y seguir apostándole a la suerte de manera segura, fácil y confiable.

SuperGiros

El 8 de junio del 2014, nace la Comercializadora de Servicios de Bolívar S.A.S., reconocida como la red de servicios más grande del departamento de Bolívar, que cuenta con más de 2.000 puntos de venta, distribuidos en centros de acopio, compumuebles, multiservicios, locales y colocadores independientes para atender las necesidades de nuestros clientes.

Gracias a nuestras alianzas comerciales estratégicas, nuestros clientes pueden acceder a un sinnúmero de productos y servicios, como chance, recaudos, recargas, apuestas deportivas y pagos, así como también pueden enviar y recibir giros nacionales e internacionales.